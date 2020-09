«Vais arrepender-te»: o 'aviso' de Mourinho a Dele Alli na primeira conversa privada no Tottenham

A carregar o vídeo ...

Continuam a ser revelados vídeos do documentário 'All or Nothing', que exibe imagens inéditas da última temporada do Tottenham. Um dos mais recentes mostra a primeira conversa 'privada' entre José Mourinho e o médio Dele Alli, poucos dias depois de o técnico português ter assumido o comando dos spurs, conversa essa que decorreu no gabinete do Special One e filmada pelas câmaras da Amazon. Mourinho, que já havia chamado Dele Alli de "preguiçoso do c..." numa palestra da equipa , foi frontal com o jogador inglês e transmitiu-lhe tudo o que pensava. [Vídeo: Twitter]