Aos poucos vão sendo revelados alguns vídeos do documentário 'All or Nothing', que mostra imagens nunca antes vistas da temporada do Tottenham. Um deles mostra a primeira palestra de José Mourinho nos spurs, na qual o português chama Dele Alli de "preguiçoso do c..." sem qualquer problema. O médio inglês ouviu, engoliu em seco e... sorriu.