O FC Porto venceu esta quarta-feira o Portimonense, por 2-0 , em jogo à porta fechada, no Estádio Municipal dos Dois Irmãos, em Portimão. Romário Baró, com assistência de Toni Martínez, e Gonçalo Borges, servido por João Mendes, apontaram os golos do triunfo portista. [FC Porto]