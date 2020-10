A carregar o vídeo ...

João Noronha Lopes explicou esta manhã nas imediações no pavilhão n.º 2 da Luz, onde excerceu o seu direito de voto, que ainda não recebeu qualquer resposta da parte do presidente da mesa da assembleia geral do Benfica relativamente à pretensão da sua candidatura, que quer ver as urnas abertas e todos os votos físicos serem contados no final das eleições.