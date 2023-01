Ancelotti sobre Cristiano Ronaldo: «Sente-se completo e motivado no Al Nassr»

Carlo Ancelotti assegurou este sábado, em conferência de imprensa de antevisão à final da Supertaça de Espanha frente ao Barcelona - amanhã pelas 19 horas -, e um dia depois de Cristiano Ronaldo ter visitado a concentração dos merengues em Riade , que o craque português está feliz no Al Nassr e que tomou a "decisão correta" em rumar à Arábia Saudita."Ronaldo sente-se completo, está muito motivado. Gosta do lugar e do país. Está muito motivado e tomou a decisão correta", garantiu o treinador italiano.Em jeito de antevisão ao 'El Clásico', Ancelotti frisou que a equipa está preparada e que todos os títulos "são importantes" para o palmarés dos merengues."Lutamos todos os dias para vencer jogos e finais. A equipa está motivada e cómoda. Os meus jogadores estão acostumados a este tipo de pressão e estamos confiantes. Todos os títulos são importantes para nós. Há muita coisa em jogo. Os títulos trazem sempre bom ambiente", disse o técnico, que revelou ainda que vai contar com um 'reforço'."Benzema está de regresso. Está motivado e é uma peça demasiado importante para nós. A equipa soube compensar a sua ausência e agora vai ajudar-nos na segunda metade [da temporada]", concluiu.