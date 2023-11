Diretor-executivo do Al Nassr rendido: «É um pássaro? É um avião? Simplesmente Ronaldo»

Candidato a Puskás? Cristiano Ronaldo bisa com um chapéu a quase 30 metros da baliza Candidato a Puskás? Cristiano Ronaldo bisa com um chapéu a quase 30 metros da baliza

Cristiano Ronaldo voltou a centrar todas as atenções na sexta-feira ao bisar e empurrar o Al Nassr para a vitória (3-0) sobre o Al Akhdoud, num encontro a contar para a 14.ª jornada da Liga saudita. A equipa orientada por Luís Castro dominou desde o apito inicial mas com CR7 a dar show na segunda parte. Depois de uma fase mais 'morna' e com poucos rasgos de criatividade, o número 7 decidiu aparecer e sentenciar as contas com um bis fulminante. Aos 77 minutos, recolheu a bola na área adversária na sequência de uma jogada de insistência e rematou forte, não dando qualquer hipótese de defesa a Paulo Vitor. Pouco depois, o guardião do Al Akhdoud viu a desmarcação de um jogador do Al Nassr e saiu da baliza para cortar a jogada, mas teve azar porque a bola foi parar a Cristiano Ronaldo, que dominou com o peito e fez uma 'chapelada' de pé direito a quase 30 metros. Marcelo Salazar, diretor-desportivo do Al Nassr, ficou... rendido."É um pássaro? É um avião? Simplesmente Ronaldo", escreveu nas stories do Instagram acompanhado por uma fotografia do momento.O capitão da seleção portuguesa chegou ao quinto bis na temporada e reforçou o estatuto de melhor marcador da liga saudita, com 15 golos. Em 2023 já teve 61 contribuições para golo.Cristiano Ronaldo recorreu igualmente àquela rede social para desejar "um bom fim de semana a todos" com um 'emoji' sorridente e várias fotografias do jogo, publicação rapidamente 'invadida' por comentários: por exemplo, Ricardo Costa escreveu um taxativo "a somar recordes" ao passo que Lucas Vázquez publicou um curioso "Beeehhhh" seguido do emoji de uma cabra (goat, em inglês, 'greatest of all time', o maior de todos os tempos na tradução para português).