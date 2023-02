«Hoje o Rei faz anos»: as mensagens de parabéns a Cristiano Ronaldo

há 53 min 09:52

Parabéns, Ronaldo!

Hoje é dia de festa! É o aniversário de Ronaldo. Faz hoje 38 anos que, na freguesia de Santo António – a maior do concelho do Funchal – abria os olhos pela primeira vez o pequeno Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, filho da cozinheira Maria Dolores dos Santos Aveiro e do roupeiro chamado José Dinis dos Santos Aveiro. O resto, como se costuma dizer, é história. Nas redes sociais, são muitos os amigos, familiares, clubes e outras gentes do futebol que lhe vão deixando mensagens de parabéns