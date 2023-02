A 5 de fevereiro de 1985 os astros alinharam-se para ver nascer o maior nome de sempre do futebol português . Era ele Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Filho de um roupeiro, José Dinis Aveiro, e de uma cozinheira, Maria Dolores dos Santos, desde muito cedo Cristiano Ronaldo começou a fazer-se notar no mundo do futebol.





Com apenas 8 anos (1993), Cristiano já acompanhava os primos mais velhos nos infantis do Clube de Futebol Andorinha de Santo António, onde deu os primeiros passos no desporto-rei e provou não ser mais um miúdo que sonhava um dia vir a ser jogador de futebol. Dois anos mais tarde, Cristiano Ronaldo dava o primeiro salto na ainda curta carreira e rumava ao Clube Desportivo Nacional, que representara até 1997, altura em que recebeu o convite para rumar ao Continente para ingressar na Academia do Sporting. Mal sonhava o pequeno Cristiano que um dia o seu nome serviria de porta-estandarte daquele mesmo local.



Hoje, dia 5 de fevereiro de 2023, Cristiano Ronaldo comemora o seu 38.º aniversário. Aqui, recordamos os primeiros passos na carreira do astro português que atualmente pisa os relvados dos estádios da Arábia Saudita, ao serviço do todo-poderoso Al Nassr, depois de passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus. Lembramos também as principais conquistas individuais e coletivas que foi amealhando com o passar dos anos nos clubes que representou, assim como as principais frases, 'flashes' e conferências e até golos nos 20 anos de carreira que já carrega nas pernas. Venha daí connosco nesta viagem pelo tempo!