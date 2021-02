São 762 golos em 1043 jogos oficiais (contabilizando partidas por clubes principais e Seleção A). Eis os dois números que comprovam, desde logo, a 'monstruosidade' que é a carreira de Cristiano Ronaldo. Neste artigo, terá à sua disposição uma análise aprofundada a todos os golos de CR7, o melhor marcador da história do futebol, juntamente com Josef Bican - se contando, refira-se, jogos por clubes principais e Seleção A.



Por clube, por competição, a quem marcou, como marcou, quando marcou... aqui estão todos os dados que permitem compreender um dos maiores 'matadores' de sempre. Um artigo publicado hoje, dia do 36.º aniversário, mas que será atualizado após cada jogo de CR7.