Cristiano Ronaldo precisa de amor, carinho e apoio

Há tempos escrevi, aqui nouma Carta a Ronaldo , em que sugeria que ele se viesse embora, não tem estatuto para ser humilhado e maltratado.Ronaldo deu uma entrevista ao jornal The Sun conduzida por Piers Morgan a criticar o Manchester Unitel (alguns dirigentes) e o treinador. Apoio totalmente esta entrevista, entendo que não deve voltar ao Manchester United. Só agora o podia fazer, o ambiente em Manchester é adverso à sua pessoa.Muita calma, ponderação e serenidade tem tido Ronaldo, por tudo que se tem dito e diz sobre a sua pessoa. Ronaldo é mesmo bom, tem um estofo, uma personalidade e carácter fortíssimos.Foi insultado, incluindo insultos xenófobos sem ter feito nada.Acho piada aos seus detractores e críticos ( muitos portugueses que têm uma "paranóia messiana") que Ronaldo não pode dizer o que lhe vai na alma e o que sente. Ronaldo tem que comer e calar, mas não é bem assim. Qualquer jogador merece respeito e dignidade.Somos um país do " respeitinho é muito bonito". Somos um país de "gente invejosa" que prefere Messi a Ronaldo. Somos um país de " gente ingrata" que quando não precisam deitam fora.O Ronaldo não pode dar a sua opinião?! Só a entidade patronal ( Manchester United) e o dito treinador Ten Hag é que podem falar.Fez muito bem dizer o que pensa e o que sente. Tenho orgulho que Ronaldo seja português, detesto mansos e cobardolas.Ten Hag o que tinha a fazer era falar com Ronaldo e colocá-lo a jogar quando achasse que estava bem, caso contrário , não devia convocá-lo. Não pode andar a dizer que o quer e depois humilhá-lo perante o mundo inteiro, só porque é ele que escala os jogadores. Agora convocá-lo e pô-lo a jogar a dois minutos do fim é ridículo e inconcebível.Claro que os seus detractores e inimigos acham que ele é jogador e tem que cumprir ordens. Pois, mas Ronaldo não é um jogador qualquer e merece que o tratem com alguma deferência e respeito. Ronaldo a época passada foi o melhor jogador do Manchester United e um dos melhores da Premier League – a melhor liga do Mundo. Muito diferente de uma liga francesa – menor onde joga Messi. Comparar a liga inglesa com a liga francesa até dá vontade de rir.Pode ser que muitos portugueses se equivoquem e Ronaldo faça um mundial ao mais alto nível.Ronaldo nunca se rende, tem o orgulho ferido e na selecção nacional com uma equipa de qualidade que o apoie pode ser muito importanteEu, sinceramente, não sei como Ronaldo conseguiu aguentar tanto. Ronaldo tem mesmo uma personalidade forte e mentalidade vencedora. Ronaldo é um exemplo de superação, tenacidade e de acreditar. Todos os portugueses deveriam aprender um bocadinho com ele, criticar menos e tolerar mais.Se não fosse Ronaldo nunca estaríamos no patamar que estamos no futebol mundial.Agora, é tempo da selecção e mostrar o seu orgulho ferido. Portugal agradece.É tempo de dar amor, carinho e apoio ao Ronaldo.