Daniel Carriço distinguido com o Record de Ouro: «O meu maior feito foi dar sempre 200%» Esta é a história de uma viagem que vai da Malveira da Serra à China, do Sporting ao Sevilha, com outra paragens e aventuras. Contada em exclusivo, na primeira pessoa. Daniel Carriço, o rei da Liga Europa, acabou a carreira aos 34 anos. Fala de tudo e garante sem um pestanejo que o seu grande título foi o esforço. Record premiou-o





• Foto: Pedro Ferreira