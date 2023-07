Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Direitos de TV do Mundial feminino: Uma ‘igualdade’ cada vez menos desigual Disparidade entre valores a que ascenderam as transmissões do Qatar e propostas feitas levou a ‘braço-de-ferro’ entre Infantino e as emissoras. Prova vai ser transmitida por 105 operadores de 75 territórios





• Foto: Reuters