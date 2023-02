A Seleção está às portas de um Mundial, mais perto do que alguma vez esteve; tem o melhor registo e a melhor posição no ranking FIFA; vive momentos ímpares e está a fazer história. Mas não se esgota aí o crescimento sustentado do futebol feminino em Portugal: o número de atletas quase triplicou em dez anos e está em cima da mesa a equiparação dos vencimentos mínimos com o masculino. São passos seguros dados no feminino