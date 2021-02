Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Isaías: «Benfica precisa de um abanão» O herói da eliminatória de 1991/92 antevê o reencontro entre o Benfica e Arsenal . Crítico com o momento dos encarnados, o antigo avançado, de 57 anos, olha com desconfiança para o duelo com os ingleses. Se pudesse, diria aos jogadores que só eles podem ultrapassar a crise desportiva





• Foto: Alexandre Azevedo