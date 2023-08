Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Paulo Sérgio: «Adoro o Sporting e festejava golos do Benfica» Aos 9 anos, teve de sair da Luz, jurou que nunca mais ali voltaria e cresceu no rival, entre estrelas. 14 clubes e muitas aventuras depois, o miúdo da Curraleira acelerou pela Liga, andou por Espanha e Chipre e o seu futebol foi aclamado onde os oceanos Índico e Pacífico se encontram: no Brunei e na Indonésia. Paulo Sérgio, hoje homem de negócios e comentador, confessa tudo a Record





• Foto: Vítor Chi