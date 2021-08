Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Salomon Kalou: «Por que não jogar em Portugal?» O avançado da Costa do Marfim, de 36 anos, está a treinar no Casa Pia e, à conversa com Record, passou em revista uma carreira com muitas ligações ao nosso país, onde espera continuar





• Foto: David Cabral Santos