HOKA também vai vestir a Luso Meia Maratona e a EDP 8K

Depois de ter mostrado a camisola técnica da EDP Maratona de Lisboa , o Maratona Clube de Portugal apresentou esta quinta-feira as t-shirts técnicas que serão entregues a todos os participantes das outras duas provas do programa do evento que decorre no fim de semana de 8 de outubro: a Luso Meia Maratona e a EDP 8K.Produzida pela marca francesa Hoka, que uma vez mais patrocina a corrida lisboeta, a t-shirt é feita em tecido ultra-leve, com tecnologia Cool Skin e costuras Flatlock.