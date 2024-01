Imparável: Rosa Mota volta a bater recorde mundial dos 10 quilómetros no escalão W65

Esa mujer que camina junto a nuestro @Alex_Calabuig antes del @10KValencia es Rosa Mota .



Después ha corrido la prueba en 38:45, mejor marca mundial de siempre para mujeres de más de 65 años.



A sus pies. #CORREDOR\ pic.twitter.com/IaGEv3MJVt — CORREDOR\ (@soycorredor_es) January 14, 2024

Duas semanas depois de ter alcançado o máximo mundial nos 10 quilómetros no escalão W65 na São Silvestre da Amadora (com 39:40), Rosa Mota voltou este domingo a deixar a sua marca nos livros dos recordes, ao correr a distância nuns incríveis 38:45. Uma melhoria de quase 1 minuto, alcançada na manhã deste domingo no 10K Ibercaja, em Valência, prova que presenciou igualmente um novo recorde mundial absoluto feminino Este foi o segundo máximo mundial de escalão alcançado por Rosa Mota em Valência, depois de em outubro do ano passado ter fixado o recorde da meia maratona (1:25:52)