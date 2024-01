São Silvestre da Amadora: Rosa Mota abaixo dos 40 minutos

Rosa Mota continua em grande forma aos 65 anos! A campeã olímpica da maratona em Seul’1988 e medalha de bronze em Los Angeles’1984 esteve em grande evidência na 48ª edição da São Silvestre da Amadora (10 km), onde fez o tempo canhão de... 39.40 minutos, tendo arrasado no seu escalão (65 anos). Na classificação geral, a antiga olímpica foi a 14ª no setor feminino, tendo melhorado de forma considerável o tempo obtido na edição de 2022 (42.15). Para se entender a dimensão deste resultado, Rosa Mota terá batido o recorde mundial da distância neste escalão, melhorando o tempo da alemã Angela Copson (41.40, de 2012). Para além deste registo histórico, a veterana atleta portuguesa também tornou-se a primeira mulher a cumprir os 10 km a um ritmo inferior a 4 minutos por quilómetro. Quanto à sua passagem a meio da prova, Rosa Mota terá melhorado o recorde mundial dos 5km, com 19.58 minutos, melhor do que a norte-americana Kathryn Martin (20.08, de 2016). Estes marcos históricos precisam agora de serem validados pelas entidades responsáveis.

Quanto à corrida tradicional de final de ano na Amadora, a vencedora feminina foi Ana Mafalda Ferreira, do Sporting, que já tinha ganho em 2018 e 2019, com 34.40 minutos, à frente de Mónica Silva, do Salgueiros (34.51) e Joana Ferreira, do Águeda (34.57), segunda e terceiras classificadas, respetivamente.

Quanto à corrida masculina, o mais veloz foi Rúben Amaral, com o tempo de 30.19 minutos. O atleta leonino cruzou a meta no primeiro lugar e colocou o seu nome pela primeira vez na lista dos vencedores. O atleta do Sporting superou a concorrência de Duarte Gomes, do Benfica (30.28) e de David Silva, do Sp. Braga (30.42).

Os vencedores da competição absoluta receberam um prémio monetário de 1.500 euros, com os segundos classificados a ganharem 1.000 euros cada. Já os terceiros arrecadaram 750 euros, numa competição onde houve também prémios monetários para os primeiros 25 classificados.