Solange Jesus: «É insano correr em Nova Iorque, no meio das melhores da maratona... foi incrível»

Ainda que assuma que queria mais em termos de tempo final, Solange Jesus garante sair muito satisfeita pela sua performance na Maratona de Nova Iorque . 11.ª numa prova na qual comandou o grupo da frente durante largos momentos, a atleta do Sp. Braga, de 36 anos, lamentou que a corrida tenha sido feita de uma forma muito tática e deixa a garantia de que, apesar das opiniões divergentes, não se arrepende de ter corrido na difícil prova norte-americana."Não escondo que tinha alguma ambição em termos de tempo. Mas as outras atletas não quiseram andar muito, a prova foi muito 'pára, arranca'. Eu nunca fui ao choque, precisamente para evitar uma quebra maior. Mas senti-me sempre super bem, estava confiante. Mesmo sabendo que esta maratona não é muito fácil. Mas é insano correr em Nova Iorque, no meio das melhores da maratona... e foi incrível! Sinceramente, ao contrário do que muitos possam dizer, só me arrependo do que não faço. Estou muito contente, sinto-me bem. Estou contente por ter vindo e vivido esta experiência. Porque foi a melhor de todas, completamente!", atirou a atleta portuguesa, em declarações aSolange explicou ainda que teve um pequeno percalço na fase final da prova. "Tive de fazer uma paragem rápida aos 40 quilómetros, que me fez perder um lugar. Mas como digo só me arrependo do que não faço. Estou muito feliz por ter terminado esta prova. É um ambiente ensurdecedor, foi brutal", finalizou a atleta portuguesa, que continua ainda em busca de marca de qualificação olímpica para Paris'2024.