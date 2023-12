Vencedor da Maratona do Porto do ano passado suspenso por 8 anos por doping

O queniano James Mwangui, vencedor da edição do ano passado da Maratona do Porto, foi esta sexta-feira suspenso por 8 anos pela Unidade de Integridade do Atletismo (AIU), devido a um controlo antidoping positivo realizado precisamente após o triunfo na prova portuense.De acordo com as informações da AIU, o atleta queniano, que venceu a prova portuense em 2:08:47 horas, acusou a presença de norandrosterona, que consta da lista de substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidopagem (AMA). Por esta ter sido a sua segunda violação do regulamento antidoping - tinha acusado o uso ou presença de testosterona, acabando por ser suspenso entre março de 2017 e março de 2021 -, o atleta queniano de 30 anos acabou por ver a sua pena agravada pelas autoridades para os tais 8 anos.Na sua defesa, Mwangui negou ter consumido qualquer substância proibida e atribuiu a presença da mesma ao consumo de vários suplementos que adquiriu numa loja em Nairobi, mas tal justificação foi vista como pouco credível pela AIU. Foi dado ao atleta a possibilidade de requisitar uma contra análise, mas este acabou por negar-se pois disse não ter meios financeiros para o fazer.Desta forma, segundo a decisão da AIU, o atleta africano vê o seu resultado da Maratona do Porto ser anulado e terá de devolver todos os prémios recebidos, tanto medalha de vitória como eventual bónus de presença.Com esta decisão, a Maratona do Porto do ano passado acaba por ter ambos os vencedores suspensos por doping, já que no final do ano passado a também queniana Alice Jepkemboi Kimutai tinha sido suspensa igualmente por presença de substâncias dopantes numa amostra feita fora de competição.Além de Mwangui, a AIU anunciou ainda mais três atletas suspensos, com destaque para a também queniana Joyce Chepkemoi Tele, 3.ª na EDP Meia Maratona de Lisboa de 2021, que foi suspensa por 18 meses pela presença de triamcinolona acetonida.