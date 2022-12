Vencedora da Maratona do Porto suspensa por doping

Alice Jepkemboi Kimutai for 3 years, starting 16 November 2022 for the presence/use of a Prohibited Substance (Testosterone). DQ results since 20 September 2022.



A semana começa com mais uma notícia de doping relacionada com o Quénia. Depois dos casos dos últimos tempos, esta segunda-feira a Unidade de Integridade de Atletismo (AIU) anunciou mais três atletas suspensos, numa lista na qual entra Alice Jepkemboi Kimutai, a vencedora da recente Maratona do Porto.De acordo com o comunicado da AIU, a atleta de 30 anos, que venceu no Porto com 2:29.58 horas, acusou positivo a testosterona num controlo feito fora de competição a 20 de setembro, mês e meio antes da disputa da prova da Invicta, e fica suspensa por três anos. Por esse facto, o tempo e a vitória na Maratona do Porto ficam anulados (os resultados após a data da amostra são apagados) e o triunfo passa para a posse de Vanessa Carvalho. Kimutai, refira-se, assumiu a violação das regras antidoping e teve a sua pena reduzida dos quatro anos iniciais para três.Além de Kimutai, o também maratonista Maiyo Johnstone Kibet foi suspenso igualmente por três anos, pela presença de EPO no controlo feito a 29 de maio, aquando da Kigali International Peace Marathon em Kigali, no Ruanda, onde foi segundo colocado.O terceiro caso é o do sprinter Mark Otieno Odhiambo, suspenso por dois anos devido à presença de methasterona num controlo feito em julho, pouco antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio