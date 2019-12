Prova que este ano foi marcada por uma autêntica invasão portuguesa e que contou com vários triunfos nacionais, a Ultra Sanabria vai manter a sua forte ligação ao nosso país, ao apresentar à margem do Desafio Picos de Açor o documentário 'El Lago Selvaje', uma curtametragem com narração da jornalista Susana Madureira na qual serão exibidos os melhores momentos da prova de outubro.





A exibição da versão portuguesa do documentário está marcada para as 19:30 deste sábado, estando também prevista para esta cerimónia a divulgação da data da edição do próximo ano, que uma vez mais deverá contar com um forte contingente nacional.De notar que o Desafio Picos de Açor se realiza no dia seguinte (domingo), contando no programa com três distâncias distintas: 32k, 18k e 10k.