Portugueses em grande na Ultra Sanabria

Os portugueses voltaram este fim de semana a demonstrar que estão entre os melhores do trail, ao 'limparem' várias provas na Ultra Sanabria, um evento de trail running que reuniu em Zamora seis centenas de atletas, mais de cem provenientes do nosso país. Entre o longo elenco luso especial registaram-se mesmo cinco triunfos nas seis provas por etapas do programa, com André Rodrigues, Romeu Gouveia, Lucinda Sousa, Ruben Veloso e Inês João a baterem toda a concorrência nas respetivas distâcnias. E houve também vitória lusa na Glaciar Race, por Mariana Machado Ballester.





O primeiro grande destaque vai mesmo para esta última atleta, que foi a única mulher a concluir os exigentes 254 km (com 11 000m D+) em regime de auto-suficiência e com GPS, os quais cumpriu em 78:34 horas (participaram 15 atletas, entre homens e mulher, e apenas terminaram nove).Quanto aos restantes triunfos lusos, deram-se todos nas provas por etapas, com André Rodrigues a levar a melhor na Ultra (110km e 6000 m D+ em 3 etapas), Inês João e Ruben Veloso na Maraton (42 km e 2500 m D+ em 3 etapas) e Romeu Gouveia no Gran Trail (3 etapas disputadas em 3 dias: 7k 700 m D+; 20k 750 m D+; 32k 1650 m D+).