Jorge Pina: «Todos os dias estamos a vencer-nos a nós mesmos quando nos propomos a estes desafios»

Depois do sucesso do ano passado, Jorge Pina voltou a aceitar o desafio de fazer parte da história da São Silvestre El Corte Inglés, novamente como um dos embaixadores da prova. Com um percurso de vida inspirador , o atleta paralímpico de 47 anos assume que fazia todo o sentido continuar esta ligação depois de tudo o que sentiu em 2022 e traça objetivos para a edição deste ano."Foi uma boa prova, com bom ambiente desportivo. O percurso foi desafiante. E o objetivo agora é que seja ainda melhor. Aceitei o desafio de ser embaixador por poder voltar a dar a cara pela corrida e desporto. Foi isso que me faz aceitar ser embaixador. Dar a cara por uma coisa que é boa para as pessoas, que faz bem. O desporto é saude, alegria, prazer, felicidade, amor e paixão. Tudo o que tenha estes valores para mim é sempre um orgulho estar envolvido e apadrinhar", confessou-nos o atleta, que há vários anos espalha a importância do desporto através da Academia Jorge Pina, em Marvila.Valores que, confessa, se sentem na sua plenitude neste tipo de eventos. "É essa a diferença destas corridas. Mais do que a competição, é a prestação de cada um. Há quem vá para competir, mas a maioria vai por satisfação e prazer pessoal, por convívio. Estão todos a puxar uns pelos outros. Isso é o bom destas corridas. Estamos a competir contra nós mesmos, é essa a nossa maior competição. Ser melhor e fazer melhor todos os dias. É essa a minha visão. Todos os dias estamos a vencer-nos a nós mesmos quando nos propomos a estes desafios. É uma vitória acordar cedo, começar a correr e chegar ao fim. Cada um quererá fzer melhor do que a última vez. É um bom início para um novo ano. Para preparar outras metas", acrescenta.A São Silvestre El Corte Inglés surge para fechar com chave de ouro um ano que fica marcado pelo exigente desafio a que se propôs, de viajar desde Lisboa até ao Vaticano para assinalar a Jornada Mundial da Juventude, que teve lugar na capital entre de 1 e 6 de agosto. "Nunca tinha andado tanto de bicicleta! Foi uma experiência nova. A ideia era fazer a correr, mas por causa de um problema nas costas fui de bicicleta. Foi uma experiência e foi uma nova paixão. O desporto sempre esteve na minha vida. Naqueles momentos mais críticos, aqueles que me colocaram à prova, foi o desporto que me deu uma nova visão da vida. No ano passado já me inscrevi como ciclista no desporto adaptado e fui campeão. Agora vou tentar fazer algumas provas paralímpicas. E o objetivo é criar uma escola de ciclismo para pessoas invisuais na minha Academia. Temos uma equipa de atletismo, de goalball e agora vamos ter de ciclismo", finalizou.A São Silvestre El Corte Inglés está marcada para a tarde/noite de 17 de dezembro, com início marcado para as 18 horas, no Saldanha, com a prova das crianças. A corrida principal, de 10 quilómetros, corre-se pelas 19 horas. As inscrições seguem abertas no site oficial da prova