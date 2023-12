Patrícia Mamona destaca evento "especial": «O que mais gosto é ver pessoas felizes e a praticar desporto»

A 2.ª edição da São Silvestre El Corte Inglés realiza-se já no domingo e o período de inscrições está na reta final. A iniciativa, à qual Record volta a associar-se, está a gerar grande expectativa e promete voltar a animar Lisboa. Quem também volta a ser um dos rostos do evento é Patrícia Mamona, atleta olímpica do triplo salto que é embaixadora do El Corte Inglés e, em conversa com o nosso jornal, não escondeu o entusiasmo por uma "corrida emblemática", que diz ser ideal para "juntar toda a família".





"Não é a primeira São Silvestre, mas esta, em especial, é na minha cidade natal, Lisboa. Ainda por cima, em época natalícia, a cidade está cheia de cor e luzes. É sempre uma oportunidade para quem não faz desporto de experimentar, juntar a parte desportiva à família, aos amigos e a uma época. As pessoas podem sentir Lisboa mas de uma forma que lhes dá vitalidade e saúde. Toda a gente sabe que a atividade física promove a qualidade e mas também a quantidade de vida. Esta prova tem os seus desafios e atletas de alta competição. O que mais gosto é ver pessoas felizes e a praticar desporto. Não necessariamente corrida. Há também caminhada e corrida para os mais novos. É uma forma de juntar toda a família, não há restrições de idades e sendo em Lisboa tem um carisma especial", explica.

A atleta, de 35 anos, defende que o facto da prova realizar-se à noite tem uma mística diferente: "Pessoalmente, gosto sempre à noite. Há dois anos fui embaixadora na São Silvestre em São Miguel, nos Açores. Com as luzes da cidade é diferente. É muito especial. Gosto de competir mais ao fim do dia, por isso sou um pouco suspeita, mas acima de tudo dá para sentir o espírito natalício. Torna a corrida mais bonita e mais fácil de fazer. E sendo em Lisboa vai haver muitas pessoas a olhar e a dar apoio."



Patrícia Mamona tem 35 anos e é atleta olímpica do triplo salto

A poucos dias da prova, os participantes ultimam a sua preparação e Patrícia Mamona diz que o mais importante é "focar na recuperação". "Com as provas mais perto ficamos mais em alerta, queremos puxar mais pelo corpo, mas é a altura para ele descansar e conseguir ter energias todas para, na prova, explodir de adrenalina e dar tudo. Muita atenção à recuperação. Dormir bem e beber muita água para estar na melhor forma", nota a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020.



A fechar, Patrícia Mamona deixa uma mensagem de confiança e ânimo a todos os que vão marcar presença na São Silvestre El Corte Inglés, seja para correr ou caminhar. "Deem o seu melhor. Às vezes temos grandes objetivos em certas corridas e não conseguimos por causa de outros. Mas se focarmos em nós, na nossa performance, vamos sair sempre felizes. Vai ser oportunidade única, num ambiente natalício e com um conjunto de pessoas que estão em prol do desporto e da atividade física, que pode ser o primeiro passo para adicionar atividade física à vida das pessoas. E o ambiente torna o desafio mais fácil de ser cumprido. Estão todos convidados a fazer parte da corrida São Silvestre El Corte Inglés."