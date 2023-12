Record e El Corte Inglés entregaram cheque de oito mil euros ao IPO Lisboa

A 2.ª edição da São Silvestre El Corte Inglés, que percorreu as ruas de Lisboa no dia 17 deste mês, reuniu cerca de 8 mil pessoas. A iniciativa, co-organizada por Record e pelo El Corte Inglés, apresentava uma componente solidária, com um 1 euro de cada inscrição a reverter a favor do IPO de Lisboa, que ontem recebeu um cheque no valor de oito mil euros.

O momento aconteceu no El Corte Inglés da capital, com Manuel Paula, diretor de Marketing do El Corte Inglés, e Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record, a entregarem o cheque a Eva Falcão, presidente do IPO de Lisboa. Veja em seguida as declarações dos intervenientes.





Eva Falcão, presidente do IPO de Lisboa

"Foi uma iniciativa muito feliz para nós. Juntou a comunidade do IPO e toda a cidade de Lisboa. Foi uma festa, uma atividade que promoveu a saúde e estilos de vida saudáveis. Isso para nós é muito importante. Uma das formas de tratar o cancro, a diagnosticar e a cumprir a nossa missão, é promover comportamentos e estilos de vida saudáveis. Quanto aos 8 mil euros, são sempre uteis. O IPO é um hospital do Serviço Nacional de Saúde e conta com orçamento próprio, mas este tipo de iniciativas mostra uma grande solidariedade dos nossos parceiros, jornal Record e El Corte Inglés, e permitem melhorar condições de estadia dos nossos doentes ou mesmo comprar equipamento médico para tratá-los. No global, uma iniciativa muito positiva e da nossa parte para repetir."



Manuel Paula, diretor de marketing do El Corte Inglés

"Vimos que as pessoas desfrutaram, estavam muito satisfeitas por participar, foi um momento de alegria, de prática desportiva e de confraternização. Para o El Corte Inglés é muito importante estar associado a este tipo de ambientes. Promovemos a prática desportiva, temos um departamento relevante de venda de materiais desportivos, mas na verdade os nossos clientes valorizam a prática desportiva. Gostam de participar neste tipo de ativações. Estamos em Lisboa no período que antecede o Natal, há um bom ambiente no centro da cidade. E esta contribuição para o IPO é um pouco a cereja no bolo e aquilo que dá mais sentido ainda à participação do El Corte Inglés enquanto co-organizador. Vamos fazer o balanço de 2023 para otimizar o que vier a acontecer em 2024."



Sérgio Krithinas, diretor-adjunto de Record

"Foi uma aventura gira. Algum sacrifício correr os 10 quilómetros, no meu caso, mas é um prazer chegar a este momento e conseguirmos juntar este donativo para o IPO, uma causa que é de todos. Dá mais algum sentido ao que fizemos. Mais do que o evento, uma corrida, um momento de diversão e alegria para muita gente, também há aqui um retorno, pequeno que seja, mas é importante. Até como simbolismo, para alertar para o trabalho que é feito pelo IPO todos os dias. Por isso, o Record, e creio que também o El Corte Inglés, estamos particularmente orgulhosos por este donativo."