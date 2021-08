Joaquim Gomes: «Gostaria de chegar ao ano de centenário da Volta»

Record - O Joaquim já organiza a Volta a Portugal há vários anos. Quando começou nesta função, pensava que podia ficar tanto tempo?

Joaquim Gomes – A título de curiosidade, na Volta de 2020, igualei o número de anos (18) como organizador com os anos em que participei como ciclista. No ano passado conclui 36 edições da Volta, 18 como corredor e outras 18 enquanto diretor. Com a edição deste ano, a balança já começa a pender para o lado de organizador [risos]. A verdade é que tenho uma relação umbilical com esta modalidade. E, até pela experiência adquirida, gostaria de criar condições para a melhoria da Volta. Gostava de ser uma enorme mais valia para a organização da Volta. Como corredor, também tive impacto na competição e foi muito positivo para mim. Agora, eu até perspetivo a possibilidade de me reformar nestas lides como diretor da Volta a Portugal. Mas o fenómeno do ciclismo profissional em Portugal é algo muito dinâmico. Depende muito do dinamismo da própria economia e da capacidade financeira de cada equipa. Já tivemos anos de enormes dificuldades, outros em que correu melhor, mas é sempre imprevisível. Agora tivemos uma pandemia... Mas, se tivesse que definir um objetivo, pelo menos gostaria de chegar como diretor ao ano de centenário da Volta a Portugal [em 2027]. Alcançar esse marco. Pensar na primeira edição, que remonta a 1927... Este ano, a Volta já cumpre 94 anos de existência. Seria bonito...

R - Em relação à Volta deste ano, houve dificuldades a nível de patrocínio devido à pandemia?

JG – O principal parceiro da Volta, do ponto de vista económico, acabam por ser os Municípios. Pelo menos a esse nível, os Municípios portugueses têm sempre um grande suporte. A Volta a Portugal representa mais de 200M€ ao nível do retorno mediático ao longo destas duas semanas. Continua a ser apetecível para as marcas e os Municípios. Mas vive muito do dinamismo da própria economia e se existem crises ou não.

R - Como delineia o trajeto de uma Volta? Esta, por exemplo, foi vocacionado para trepadores, algo que o Joaquim foi na carreira.

JG – A Volta a Portugal muda sempre de formato. Aliás, eu já vi provas internacionais copiarem um formato que adotámos há alguns anos e que, infelizmente, agora não se pode utilizar devido às medidas sanitárias. Passava por permitir que se passasse mais do que uma vez a meta no local de chegada e depois cumprir uma dezena de quilómetros dentro da cidade, terminando à segunda passagem. Isto foi utilizado em alguns eventos internacionais e fomos dos primeiros a utilizar este formato. Este ano temos cinco chegadas em alta. A prova é sempre talhada para corredores completos. Mas um corredor que não seja um razoável contrarrelogista, ou seja, um trepador puro, terá sempre grande dificuldade em vencer a Volta. Mas estão sujeitos a muitos fatores. É uma espécie de jogo da glória, em que há muitos candidatos e, depois vários fatores fazem a diferença. Acredito que o homem mais forte vai ganhar a prova.

R - Nestes anos todos, que principais memórias acaba por guardar da Volta? O que lhe vem logo à cabeça?

JG – Por acaso, aqui na Volta posso dizer que há algo curioso. Existem os carros de apoio e os outros carros dos patrocinadores, que andam no trajeto, lá para o meio, sempre com ordem e regras, e muitas vezes encontro amigos e pessoas conhecidas do ciclismo nesses carros. Da nossa geração, posso reencontrar figuras como Cândido Barbosa e Rui Sousa. Talvez sejam as duas figuras mais destacadas em termos de popularidade que temos este ano na Volta a Portugal. Estamos diariamente juntos na caravana. Ainda há dias, estava a falar com o Cândido Barbosa na caravana sobre memórias. A recordar os velhos tempos [risos]. Momentos incríveis. Estou também com o Marca Chagas, meu ex-colega [no Sporting] e que foi meu ídolo quando era miúdo. É realmente engraçado. A nossa vida pode dar as voltas que quisermos - e tenho uma grande nostalgia ao pensar nos anos todos que já vivi -, mas vai sempre dar ao mesmo objetivo. Quando olharmos para trás, para a altura de corredores, vamos ver que a altura mais emocionante das nossas vidas foi quando andámos de bicicleta. Por tudo de bom e de mau que aconteceu nesse período em que vivemos tantos momentos marcantes.

R - E agora reencontram-se...

JG – Verdade. E a minha geração nunca na vida podia ter pensado que ia ter este papel ativo na prova e logo quando enfrentamos uma pandemia global que afetou tantas modalidades. No fundo, esta pandemia acaba por ser um drama que marcou e marca as nossas vidas. O futuro a Deus pertence. O que é certo é que este ano vou cumprir 56 anos de vida e já não faltam muitos para a reforma. Continuo ligado à modalidade e tenho uma história bonita no que diz respeito ao ciclismo português.