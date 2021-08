Joaquim Gomes: «Impus contratação de Cássio Freitas»

Record - Quando terminou a carreira de ciclista, chegou a dizer que gostava de publicar um livro sobre memórias na serra da Estrela. Ainda tem isso em mente?

Joaquim Gomes – Isso lembra muita coisa e grandes momentos. Mas é mais fácil recordarmo-nos de momentos que nos marcaram negativamente do que estarmos a falar de grandes vitórias. Eu, particularmente, consegui boas prestações na Torre. Lembro-me bem do ano de 1987. Era o virtual camisola amarela na Volta e tive uma queda gravíssima a descer a serra da Estrela. Foi uma coisa brutal, que nunca mais se esquece. Para mim vale mais recordar esses momentos do que estar a falar de recordes. Durante muitos anos, a Volta nunca fazia chegadas à Torre. Passávamos na Torre e íamos ao Fundão ou a Celorico da Beira... Mas tive etapas muito difíceis, com vitórias à justa. Eram mais esses episódios que gostava de passar para livro. Serra da Estrela, Senhora da Graça... esses locais míticos fazem com que se chegue ao coração do povo. É preciso muita capacidade de sofrimento e o povo identifica-se connosco. É fácil abrir caminho para o coração do povo com vitórias na Senhora da Graça ou Torre. Eu fiz isso durante muitos anos. No livro, quero lembrar essas batalhas épicas nas montanhas, que fizeram o povo vibrar. Isso faz as pessoas acompanharem e vibrarem com os ciclistas.

R - E houve alguma batalha que o marcou particularmente? Chegou a ter, por exemplo, grandes duelos com Cássio Freitas...

JG – Com o Cássio Freitas, em 1989, na última Volta com três semanas, foi brutal! Se considerarmos que foi feita em agosto, com uma média de 35º de temperatura... Cássio Freitas era um desconhecido, mas conseguiu ganhar uma boa vantagem. Depois, no dia D, na Senhora da Graça, fiz um esforço brutal para chegar à camisola amarela. Ele tinha uma experiência brutal, sabia disfarçar o esforço - parecia que nem ia a bufar - e colocou-me na dúvida. Mas ataquei e ganhei. No final dessa Volta, em conversa com o patrão da Sicasal, impus uma condição que era fundamental: o Cássio tinha de ser a primeira contração do ano seguinte. Nunca contei isto a ninguém! Em 1990, ingressou na Sicasal e, depois, até fomos colegas noutras equipas, como Boavista, onde ganhou a Volta. Também voltei a ganhar uma Volta, com o Cássio como colega. Temos uma amizade que se prolonga até hoje.

R - Acha que a população voltou a vibrar mais com o ciclismo agora, graças às boas prestações de João Almeida e Rúben Guerreiro, ou pode ser algo passageiro?

JG – Infelizmente, em Portugal, o ciclismo não tem tanto interesse e aí também aponto o dedo à comunicação social. A Volta a Portugal continua a merecer uma enorme atenção por parte da comunicação social. Infelizmente, o mesmo calendário nacional, onde intervêm os mesmos corredores, ficam um bocado à margem. As equipas portuguesas ficam a depender demasiado dos resultados na Volta para conseguirem patrocinadores para o seu futuro. Agora, a Volta irá continuar a ter uma grande notoriedade. Termos corredores portugueses a brilhar no estrangeiro, e existiam os casos de Rui Costa e Sérgio Paulinho antes, ajuda muito à modalidade. Neste momento, João Almeida, que é jovem corredor muito promissor, está em bom plano e obviamente ajuda a melhorar o ambiente em torno do ciclismo nacional. É positivo que existam ciclistas portugueses a brilhar no estrangeiro. Traz benefícios para a modalidade e cativa pessoas.