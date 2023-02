APAF envia declarações do treinador do Benfica B e da newsletter do FC Porto para o CD

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) enviou para o Conselho de Disciplina um pedido de análise de possível conteúdo disciplinar das declarações proferidas pelo treinador da equipa B do Benfica , Luís Castro, no passado sábado, bem como o conteúdo da newsletter do FC Porto, 'Dragões Diário', de ontem, sabeNo que ao técnico dos encarnados diz respeito, Luís Castro apontou erros ao árbitro João Afonso na derrota na Amadora, para a Liga Sabseg com palavras duras. "Quero dizer que falei com o árbitro, desejo-lhe a maior sorte do Mundo mas que nunca mais me apareça na vida! À 13.ª jornada, tínhamos três derrotas, duas delas com este árbitro. Antes do jogo eu sabia que ia ser muito difícil. O Estrela da Amadora levou um cartão amarelo à 26ª falta. Nós saímos com quatro amarelos e 12 faltas. Os nossos jogadores não podiam travar as transições porque qualquer falta seria amarelo. O Estrela conseguiu travar os nossos ataques. Permitiu-lhes muito mais facilmente deixarmos de atacar. Há um penálti claríssimo sobre o Pedro Santos na primeira parte. Não há penálti no golo do Estrela e já vi o lance. E o golo anulado… O nosso jogador toca na bola, no choque de cabeça com cabeça aceito que não marque nada. Se tiver de marcar falta para algum dos lados, é penálti. O nosso jogador é o primeiro a tocar na bola. É impossível contra isto. É impossível contra isto! Eu tenho evitado falar de arbitragem, ao máximo. Com o Ac. Viseu, o primeiro golo é em fora-de-jogo. Logo a seguir ao golo do Ac. Viseu, o árbitro marcou falta contra nós na área do Académico de Viseu porque o nosso jogador deu uma cabeçada no cotovelo do jogador deles. Salta de cabeça… É impossível! São miúdos novos, ficam mais stressados como é evidente. Tentamos ao máximo que eles [não fiquem]. É impossível! O que não estão a fazer este ano, é impossível! Vamos tentar e continuar a lutar. Se quiserem continuar a fazer isto, não temos a mínima hipótese", frisou Luís Castro, com palavras fortes, na flash interview da Sport TV.Já na newsletter do FC Porto de segunda-feira, os dragões escreveram que " Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga ". "Depois de uma semana de altíssima pressão mediática (e não só) sobre a arbitragem, com a difusão até à náusea de uma narrativa falsa que aponta supostos benefícios ao FC Porto e prejuízos aos clubes de Lisboa, impõe-se assinalar que os especialistas que se debruçaram sobre o jogo de ontem identificaram um erro grave do videoárbitro Luís Godinho: ao minuto 17, ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio. Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o FC Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", pode ler-se.