Jefferson esteve parado mas acredita: «Espero voltar a jogar na próxima época»

Jefferson não jogou esta temporada mas ainda não terminou a carreira e espera voltar aos relvados na próxima época. O defesa esquerdo que em Portugal representou Estoril, Sporting, Sp. Braga e Casa Pia está com 34 anos mas sente-se em condições de continuar ao mais alto nível."Há duas épocas, quando terminei o contrato com o Casa Pia surgiu a oportunidade de jogar no Brasil. A família também já queria voltar para lá e aceitei um convite do Paysandu mas correu tudo mal. Cheguei lá e lesionei-me, ficando algum tempo a recuperar. Como o contrato era só para jogar o campeonato estadual, que é num período curto, acabei por não fazer nenhum jogo por eles. No ano seguinte assinei pelo XV de Piracicaba, para jogar o campeonato Paulista. Depois de acabar o contrato voltei para Portugal", resume.O que Jefferson não contava era ficar parado tanto tempo, até porque não pensa terminar a carreira nos próximos anos."Surgiram algumas hipóteses que acabaram por não se concretizar mas não contava ficar parado. Muitos dirigentes hoje só querem contratar miúdos com menos de 20 anos e esquecem que num plantel tem de haver gente mais experiente. Basta ver que hoje temos jogadores com 37 e 38 anos nos grandes clubes e eu espero jogar até essa idade. Sinto-me bem fisicamente e em condições de jogar em qualquer divisão. Espero na nova época estar de volta aos relvados, vou estar com certeza" remata.