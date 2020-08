Rui Pinto: «Emails constituem meio de prova válido de acordo com a lei suíça»

No mesmo dia em que fez a primeira publicação após ser libertado, Rui Pinto voltou a recorrer ao Twitter para dar conta de "um dos pontos positivos da decisão" do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) no caso que envolveu o Manchester City e a UEFA.





Os emails constituem um meio de prova válido de acordo com a lei Suíça. Bastante pertinente em questões de direito desportivo (por exemplo, corrupção no âmbito de competição desportiva de futebol…) pic.twitter.com/H5RtObT1NR — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) August 11, 2020

"Os emails constituem um meio de prova válido de acordo com a lei suíça. Bastante pertinente em questões de direito desportivo (por exemplo, corrupção no âmbito de competição desportiva de futebol…)", escreveu o hacker na publicação, acompanhada de imagens do acórdão do TAS na decisão que, recorde-se, foi favorável aos citizens