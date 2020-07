Manchester City vence processo e vai poder participar na Liga dos Campeões

O Manchester City vai poder participar na Liga dos Campeões na próxima época, pois Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) deu-lhe esta segunda-feira razão no recurso que apresentou relativamente ao castigo de dois anos imposto pela UEFA.





Os citizens foram punidos em fevereiro com dois anos de suspensão, devido a um alegado incumprimento do fair-play financeiro, acusação que o clube negou sempre, tendo por isso recorrido para o TAS."O Manchester City não dissimulou os seus contratos de patrocínio, mas falhou em cooperar com a UEFA", decidiu o TAS, cujo painel composto por três juízes deu provimento parcial ao recurso interposto pelo Manchester City.O campeão inglês nas duas últimas épocas foi condenado ao pagamento de uma multa no valor de 10 milhões de euros, motivada pela falta de cooperação com a investigação da UEFA, mas conseguiu reverter a decisão mais gravosa, de exclusão das provas europeias nas próximas duas temporadas.