Sporting-Benfica, em direto

Mariana Cabral: «Vamos jogar o jogo pelo jogo»



Mariana Cabral, treinadora do Sporting, reconheceu que a tarefa não é fácil, mas assegurou que as leoas vão agarrar-se às hipóteses que restam para tentar alcançar a final. "Vamos jogar o jogo pelo jogo. Sabemos que o Benfica está em vantagem, que temos menos probabilidades, mas vamos agarrar-nos a elas com todas as forças e disputar o jogo, competir e ter capacidade para ter bola, atacar bem, defender bem e potenciar as nossas jogadoras", apontou. "O resultado da 1ª mão não é, de todo, revelador. Se falarmos do jogo da Luz [derrota por 5-0 para a Liga BPI], esse sim, foi revelador de um mau jogo da nossa parte. Mas no Seixal competimos, tivemos um jogo muito melhor do que o resultado diz", comparou a técnica de 35 anos.