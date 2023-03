Pauleta assume: «Domingo é quase o último passo para o tricampeonato»

Pauleta, capitã da equipa feminina de futebol do Benfica, antecipou o encontro que as águias têm marcado para as 16 horas de domingo, no Estádio da Luz, com o Sporting."Temos o emblema no peito, lutamos por uma camisola para pôr o Benfica no topo de Portugal e da Europa. Domingo é um jogo importante, para garantir a vitória e quase o último passo para o tricampeonato", assumiu a centrocampista de 25 anos, perspetivando o embate com as leoas, terceiras classificadas em igualdade pontual com o Sp. Braga, a 12 pontos das encarnadas. O incentivo das bancadas é determinante, segundo a jogadora espanhola. "Os adeptos também fazem parte desse sucesso e é muito importante o seu apoio", asseverou Pauleta.Desafiada, diante das câmaras da BTV, a pronunciar-se sobre as consequências das paragens competitivas para os compromissos das seleções, Pauleta fez um balanço positivo. "É bom que as jogadoras ou jogadores vão à seleção, é sinal que se está a fazer um bom trabalho e a motivação é muito importante. Perde-se a dinâmica dos treinos durante uma semana e meia, duas semanas, leva depois dois, três dias a reajustar, mas julgo que se ganha muito mais do que se perde", considerou a referência da equipa feminina de futebol do Benfica.Lesionada com gravidade no jogo da Taça de Portugal com o Famalicão, a 15 de março - sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo que a afasta dos relvados até final da época -, Pauleta falou ainda como adepta. "A equipa masculina está muito bem, mexe com todos os adeptos, mexe comigo. Está muito bem, joga bom futebol, entusiasma e vamos esperar que ganhe o campeonato e faça uma boa campanha na Champions. Sabemos que é difícil, mas sonhar é grátis, não custa", rematou.