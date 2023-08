Liga Portugal destaca êxito da campanha dos bilhetes e deixa advertência

A Liga Portugal avançou este domingo que a campanha relativa aos bilhetesestá a correr bem e que os indicadores "são muito positivo", tendo os jogos da 1.ª jornada decorrido "sem registo de qualquer problema nos lugares abrangidos" por esta iniciativa.Lembrado que os bilhetes em causa "são destinados a uma zona específica dos estádios", a Liga Portugal adverte que "não se irá conformar com a possibilidade de uma iniciativa que tem como único objetivo promover o regresso das Famílias e dos Adeptos aos estádios possa ser aproveitada para a criação de um ambiente que não se coadune com esse propósito."A Liga Portugal acrescenta que "fará tudo o que estiver ao seu alcance, trabalhando em conjunto com as autoridades, forças de segurança e clubes para defender os interesses do futebol profissional, dos clubes e dos adeptos que verdadeiramente amam o futebol".Recorde-se que este domingo, Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, recorreu às redes sociais para deixar críticas a Pedro Proença e ao governo, mostrando bilhetes adquiridos no Continente para o duelo entre Boavista e Benfica. " Se quiser meto 500 pessoas, 500 Super Dragões, no Estádio do Bessa . Basta ir ao Continente comprar bilhetes", disse.