Fernando Madureira critica Proença e Governo e atira: «Se quiser meto 500 Super Dragões no Bessa»

Fernando Madureira recorreu às redes sociais para deixar críticas a Pedro Proença e ao governo, mostrando nas Histórias bilhetes adquiridos no Continente para o duelo entre Boavista e Benfica. "Se quiser meto 500 pessoas, 500 Super Dragões, no Estádio do Bessa. Basta ir ao Continente comprar bilheres", atirou o líder dos Super Dragões, contestando desta forma a decisão de começar a vender ingressos para os jogos da Liga naquele espaço comercial.