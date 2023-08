Liga Portugal estabelece acordo com Continente para venda de bilhetes a "preços convidativos"

A Liga Portugal e a cadeia de distribuição, Continente, assinaram um acordo sobre a disponibilização de bilhetes a "preços convidativos", entre os 5 e os 20 euros, até 2027. "Nós já estamos no futebol há muito tempo, apoiamos as seleções nacionais e, mais recentemente, o futebol feminino. Esta parceria tem a vantagem de dar 50% de desconto em cartão", frisou José Fortunato, Presidente da Missão da marca de supermecados, acrescentando: "O objetivo é atrair mais pessoas e famílias, em colaboração com a Fundação Futebol."Pedro Proença, Presidente da Liga Portugal, destacou que a parceria é "robusta e vencedora". "Esta relação permite juntar o nosso quadro de valores: o futebol positivo. Queremos ver os estádios cheios", começou por dizer. O dirigente realçou ainda a importância desta junção, depois de ter firmado acordos com a Puma e a Betclic."Não é um cartão vermelho, é um cartão de positividade", fazendo referência às cores da marca. Questionado sobre os efeitos para o imediato, Proença não tem duvídas que será um sucesso. "É uma visão a médio prazo, mas queremos ter já mais famílias e crianças nos estádios", concluiu.