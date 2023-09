Um dia após Hansi Flick ter sido despedido do cargo de selecionador da Alemanha, a imprensa germânica avançou com uma lista de possíveis candidatos que poderão assumir o posto deixado pelo antigo treinador do Bayern Munique, onde se encontrava o nome de Roger Schmidt . Esta sexta-feira, no lançamento do jogo com o Vizela (amanhã, 20H30), o treinador do Benfica quis colocar os pontos nos 'is'."A minha ambição é estar até 2026 no Benfica. Quando renovei pensei em ficar aqui com a minha família. Se me conhecerem e o meu passado como treinador, estou sempre focado no clube onde estou, adoro o clube, os jogadores, o staff, tudo aqui. E a minha decisão é ficar no Benfica", afirmou.