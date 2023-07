Estrela contrata Keliano e renova com Gaspar

O Estrela da Amadora anunciou ter acertado contrato até 2026 com dupla de internacionais angolanos. "De Angola para a Amadora", publicaram os tricolores nas redes sociais.Tratam-se de Kialonda Gaspar, central de 25 anos que fez 33 jogos na época passada pela equipa comandada por Sérgio Vieira, e Manuel Keliano, médio de 20 anos que transita do 1.º de Agosto, segundo classificado do Girabola, atrás do Petro de Luanda.Keliano, cuja contratação já tinha sido antecipada por, fez 32 jogos e marcou dois golos pela equipa angolana.Ambos se comprometeram com o emblema da Reboleira por três épocas.