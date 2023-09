Diomande em estreia pela Costa do Marfim

Primeira chamada e logo a seguir a estreia a titular. Diomande arrancou em grande na seleção da Costa do Marfim, ao ter sido aposta do técnico Jean-Louis Gasset na receção ao Lesoto (1-0), referente à qualificação para a Taça das Nações Africanas – os elefantes serão anfitriões. Como em Alvalade, o central do Sporting, de 19 anos, alinhou num esquema de três centrais, com Ndicka e Kossounou, e completou os 90’.

Dupla com confiança

O dia foi positivo na ótica do Sporting, dado que também outros dois leões foram titulares: Geny assistiu o golo da vitória de Moçambique frente ao Benin (3-2), que assim vai à CAN; e Morita ajudou o Japão a vencer a Alemanha (4-1). Franco Israel não saiu do banco do Uruguai.