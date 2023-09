Geny Catamo e Clésio colocam Moçambique na CAN'2023

A seleção de Moçambique, treinada por Chiquinho Conde, assegurou este sábado a presença na CAN'2023, que se vai disputar no próximo mês de janeiro, na Costa do Marfim, após bater o Benim por 3-2. Com este resultado, os mambas asseguraram o segundo lugar do grupo L, atrás do Senegal.A vitória da equipa moçambicana foi alcançada já nos descontos e teve um dedo português. O jogador do Sporting, Geny Catamo, assistiu Clésio com um passe de rutura para a área do Benim onde surgiu o antigo avançado do Benfica a concluir a jogada com um remate de pé direito. Instantes depois, após o apito final, começou a festa em Maputo.