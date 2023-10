Rúben Amorim e a convocatória de Roberto Martínez: «Já não me vou meter nisso...»

Rúben Amorim abordou este sábado, em antevisão ao Sporting-Arouca de amanhã (20h30), a convocatória de Roberto Martínez para os próximos compromissos da Seleção Nacional, frisando que já não vai desenvolver o tema uma vez que foi muito criticado da última vez que o fez."A última vez que falei na Seleção dei quatro pontos a favor do selecionador e um ponto em que não concordei. E foi num tema, não foi na convocatória. Foi no argumento dado e mantenho a opinião. Disse que os meus jogadores deviam ser selecionados, mas se houve alguém que sempre disse que era difícil tirar alguém para meter outro jogador, fui eu. Matheus Nunes não está lá também e tem jogado na melhor equipa do mundo. Não critiquei ninguém, é difícil para todos. Já não me vou meter nisso porque depois dizem que o treinador do Sporting está a criticar. Porta? Não quero nada disso. Não quero ser relembrado numa porta, gostaria de ser relembrado como alguém que não se deixou levar pelos fantasmas, pela desgraça ao virar da esquina... Gostava de ser relembrado por podermos andar sempre para a frente. O Sporting está bem encaminhado e é isso que está sempre na minha cabeça. Já houve momentos mais difíceis. Perdemos um jogo na época e foi difícil para toda a gente gerir isto".