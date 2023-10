E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Roberto Martínez divulgou esta sexta-feira, em conferência de imprensa na Cidade do Futebol , os convocados da Seleção Nacional para os próximos compromissos de qualificação para o Euro'2024, frente a Eslováquia (dia 13), no Estádio do Dragão, e Bósnia (dia 16), em Zenica.Diogo Costa, José Sá e Rui Patrício;Diogo Dalot, João Cancelo, Nélson Semedo, Raphaël Guerreiro, António Silva, Danilo, Gonçalo Inácio, Rúben Dias e Toti Gomes;João Palhinha, João Neves, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Otávio, Vitinha e Bernardo Silva;Diogo Jota, João Félix, Pedro Neto, Rafael Leão, Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Ramos.