Do "homem do jogo contra o FC Porto" ao Mundial'2030 e... Ronaldo: tudo o que disse Roberto Martínez

O selecionador Roberto Martínez divulgou hoje a lista de convocados de Portugal para a dupla jornada com Eslováquia e Bósnia-Herzegovina, jogos de qualificação para o Euro'2024. A Seleção Nacional defronta a Eslováquia a 13 de outubro, no Estádio do Dragão, no Porto, às 19H45, e, em caso de vitória, garante automaticamente a qualificação para a fase final do próximo Europeu. Três dias depois, no dia 16, Portugal joga na Bósnia-Herzegovina, às 19H45 (hora de Lisboa)."Acho que deu um passo em frente na sua evolução como futebolista. Esta época está a liderar uma equipa como o Benfica, com jogos na Champions. Foi o homem do jogo contra o FC Porto... Depois do desempenho que teve com os sub-21 no último estágio, é um merecido passo em frente. Agora tem de lutar para o próximo passo na sua carreira"."Acho que foi a lista mais difícil para nós. Fizemos uma pré-lista de 42 jogadores e foi muito difícil. Não acho que haja um jogador que não mereça continuar depois do desempenho no último estágio, foi um resultado histórico e um comportamento exemplar. Temos jogadores portugueses que estão a jogar a um alto nível, na melhor competição de clubes do mundo, tal como o Diogo Leite, o Bruma, o Matheus Nunes, o Galeno, João Mário, William Carvalho... Acho que temos um grupo de jogadores muito maior do que as posições que temos disponíveis. Mas é uma boa notícia para o futebol português, há muita competitividade pelas posições na Seleção. Uma mensagem para os que estão fora: continuem a trabalhar para quando chegar a oportunidade, estarem prontos"."Passo a passo. Agora temos um estágio de uma importância extrema. Podemos apurar-nos no próximo jogo, com uma vitória sobre a Eslováquia. Depois precisamos de continuar a crescer. O único objetivo agora é preparar o jogo com a Eslováquia da melhor maneira possível. Temos um grupo de jogadores maior do que os 26 que teremos neste estágio, isso está claro. Depois, logo veremos como vamos utilizar os próximos estágios"."Como selecionador, preciso de saber tudo. É normal e parte do meu trabalho falar com treinadores que têm jogadores portugueses. Falei com Sérgio Conceição, Rúben Amorim, Roger Schmidt e Artur Jorge... Enquanto treinadores, têm informação única. Sei que o Galeno pode ser muito útil para a Seleção, gosto muito da verticalidade e da forma de jogar dele, um destro que joga na ala esquerda. Polivalente, pode jogar com uma linha de 4, de 5... Gosto muito disso. A informação do treinador é essencial para mim"."Gostaria, sim. É uma grande alegria [ser em Espanha]. Acredito que o futebol é uma oportunidade para inspirar e marcar um país. Vocês têm a experiência do Euro'2004 e acho que, para Portugal, ter o primeiro Mundial da história é uma amostra do trabalho da nossa Federação e uma alegria muito grande para o povo português. Deixará um legado único. Os sonhos dos miúdos e das miúdas de 12 ou 13 anos de poderem jogar um Mundial em casa... É essa a razão pela qual trabalhamos no futebol. Lembro-me que em 1982, a minha ideia de jogar um Mundial começou nas ruas. É uma grande notícia"."A meta é crescer, melhorar e criar um grupo com um comportameno vencedor. Temos um jogo contra a Eslováquia e sabemos que são uma equipa muito bem trabalhada. Depois temos uma visita à Bósnia, que tem um novo treinador e isso é um fator emotivo que precisamos de igualar. O próximo objetivo é ganhar o próximo jogo, mas depois é importante experimentar, fazer com que a nossa força tática cresça. Fazer isso a ganhar é o que precisamos"."Precisamos de jogadores que têm responsabilidade e que joguem bem quando têm a oportunidade de estar no relvado. Gonçalo Ramos, Diogo Jota, Ricardo Horta... É importante ter jogadores que mostrem um bom desempenho e momento de forma. Ronaldo não jogou contra o Luxemburgo mas teve um papel muito importante nos jogos anteriores. Marcou cinco golos, é uma presença muito importante para nós. É a minha decisão e da equipa técnica no treino, consoante o trabalho deles. Não se trata do Cristiano ou do Gonçalo. Depende da forma, temos de encontrar soluções com jogadores que estão em boa forma. Não se trata de um ou outro".