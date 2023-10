St. Juste emocionado com regresso após tempos de aprendizagem: «Tive o ano que precisava»

View this post on Instagram A post shared by Jeremiah St. Juste (@jeremiahstjuste)

St. Juste reagiu este domingo no Instagram ao regresso à competição, na vitória do Sporting sobre o Olivais e Moscavide (1-3) a contar para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Odesde que sentiu uma dor muscular na coxa esquerda na visita à Juventus no dia 13 de abril - somou, depois uma lesão no joelho do mesmo lado."Este sentimento…", pode ler-se na legenda de várias fotos publicadas por St. Juste no jogo de domingo, onde também deixa uma mensagem clara sobre os tempos que tem vivido: "Não tive o ano que queria ter, tive o ano que precisava. Cresci tanto este ano e estou tão agradecido por isso!".Diomande, Morita, Fresneda, Nuno Santos e Matheus Reis reagiram à publicação do central holandês, de 27 anos, com emojis e com palavras de apoio, igualmente satisfeitos com o regresso do colega de equipa à competição. O Sporting, e também nas redes, publicou uma imagem de 'Jer', deleitado com a sua presença em campo: "Tivemos saudades tuas!".