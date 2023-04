Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Jefferson e o golo do 1-1 na Luz: «Fui a uma pizzaria e estavam lá muitos benfiquistas capazes de me matar» Na época 12/13 Estoril empatou em casa do Benfica e as águias deixaram escapar o título de campeão





• Foto: Paulo Calado