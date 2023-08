Francisco Neto e a subida de Portugal no Ranking FIFA: «É muito importante»

O selecionador feminino de futebol, Francisco Neto, enalteceu esta sexta-feira a, para a 19.ª posição, e a repercussão positiva que isso pode ter em futuros sorteios.

"Sem dúvida nenhuma temos vindo a crescer e isso tem muito impacto naquilo que são os potes quando vamos a sorteio. Facilita ou, pelo menos, posiciona-nos em melhores lugares para depois podermos lutar pelas fases finais, que é aquilo que nós tanto gostamos", assinalou o treinador, citado pela Federação.

A seleção feminina portuguesa de futebol subiu hoje dois lugares no ranking da FIFA, situando-se em 19.º, naquela que é a sua melhor classificação de sempre na hierarquia do futebol mundial feminino e à boleia do desempenho no Mundial2023.

Portugal, que no Mundial disputado na Austrália e Nova Zelândia, não superou a fase de grupos, conseguiu, mesmo assim, uma vitória, diante do Vietname (2-0), e um empate, frente às então bicampeãs mundiais Estados Unidos (0-0).

"É muito importante esta subida, é fruto do trabalho que temos vindo a desempenhar ao longo destas temporadas, em conjunto com os clubes e com aquilo que eles aportam às jogadoras. A forma competitiva como as atletas chegam à seleção é fulcral para esta performance e depois também a capacidade das jogadoras de encararem estes desafios ao mais alto nível", acrescentou o selecionador.

O treinador garantiu que o objetivo é continuar a crescer: "Ainda não estamos onde queremos estar e onde achamos que é o ideal para conseguirmos estar sempre nas fases finais, mas estamos a crescer e o impacto nos sorteios é muito grande".