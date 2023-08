Portugal-EUA, em direto

há 12 horas Ontem

Dia de 'tudo ou nada' para Portugal frente à bicampeã em título

Bom dia! Depois da derrota com a Holanda (1-0) e da vitória diante do Vietname (2-0), Portugal entra hoje em campo frente aos Estados Unidos, seleção bicampeã em título, a depender de si para chegar aos 'oitavos' do Campeonato do Mundo de futebol feminino. As contas são simples: a vitória garante à equipa das quinas o passaporte para a fase a eliminar, enquanto que em caso de empate é preciso esperar que a seleção holandesa não derrote as vietnamitas, num duelo que arranca à mesma hora: quando forem 8 horas em Portugal Continental (19 horas em Auckland, na Nova Zelândia).



Fique desse lado a acompanhar o jogo da 3.ª jornada do Grupo E do Mundial e que é decisivo para a Seleção Nacional!