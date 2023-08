Jéssica Silva em lágrimas no adeus ao Mundial: «Não se esqueçam de nós, continuem a dar-nos a mão»

Portugal despediu-se esta terça-feira do Mundial feminino depois do empate frente ao Estados Unidos (0-0) . Em lágrimas após o apito final, Jéssica Silva pediu aos portugueses para não se esquecerem da Seleção Nacional."Saímos tristes deste jogo, fizemos tudo para vencer e acho que fomos a equipa mais competente. Acredito seriamente que devíamos ser as justas vencedoras deste jogo, independentemente de ter sido um empate. É um empate que acaba por nos fazer falhar a passagem aos 'oitavos', era esse o objetivo. Estamos todas muito orgulhosas do que fizemos neste torneio, mas queríamos mais. Queremos cá voltar, temos um grande ano pela frente. Claro que deixamos este Mundial com um sentimento magro. Sabíamos que tínhamos muito para dar nesta competição", começou por dizer na 'flash'."Faltou-nos esse bocadinho de sorte. Estou mesmo muito triste por este resultado, mas lá está. Também estou muito orgulhosa pelo que fizemos, batemo-nos contra uma das melhores equipas do mundo, as bicampeãs mundiais. Não se esqueçam de nós, continuem a dar-nos a mão porque este grupo é incrível"."Esta participação vai ajudar-nos a crescer, a evoluir, a ter mais maturidade. A verdade é que somos as tais principiantes. Disseram-nos que precisávamos de um milagre e acho que hoje mostrámos que no futebol não há impossíveis e muito menos milagres. Queríamos ter dado esta vitória aos que estão connosco e aos que duvidaram da nossa competência. Agora é seguir em frente. Vamos estar cá para lutar e para mostrar o Portugal que somos", rematou.